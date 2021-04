News Cinema

Zack Snyder's Justice League: dal 27 maggio in 4K e Blu-ray, dal 22 aprile sulle principali piattaforme

Domenico Misciagna di 12 aprile 2021 1

Dal 22 aprile Zack Snyder's Justice League sarà disponibile in streaming e download sulle principali piattaforme, mentre dal 27 maggio è in arrivo in versione fisica, Blu-ray e Ultra HD 4K, anche steelbook.