Zack Snyder's Justice League: c'era anche Green Lantern? E che fine ha fatto? [SPOILER]

News Cinema

Clamorosa rivelazione di Zack Snyder sul suo Snyder Cut di Justice League da poco disponibile: aveva previsto anche Green Lantern, ma poi...

Se siete appassionati di cinecomic e in particolare della DC Comics, dovreste già aver vivisezionato Zack Snyder's Justice League, la nuova versione di Justice League firmata dal suo regista originale, che si è ripreso la sua originale visione di questa storia epica... ma l'ha ripresa del tutto o a qualcosa ha dovuto comunque rinunciare? Possibile che un Green Lantern fosse coinvolto in questo Justice League e che sia stato tagliato... rimanendo tagliato? A quanto pare è accaduto sul serio, come ha raccontato Zack Snyder in un'intervista con GQ. Il personaggio c'era ma è stato sostituito da un altro. Proseguite solo se non temete spoiler. Leggi anche Zack Snyder's Justice League, il confronto con la prima versione e il senso di un simbolo

Green Lantern doveva essere in Zack Snyder's Justice League

Andiamo per ordine. In un paio di scene di Zack Snyder's Justice League appare il personaggio di Martian Manhunter / Guardiano di Marte, tra i cofondatori della Justice League of America, nato nel 1955 dalla fantasia di Joe Samachson e Joe Certa. È una divertita conferma da parte di Snyder, perché diversi fan avevano intuito che dietro al Generale Swanwick (Harry Lennix) di L'uomo d'acciaio e Batman V Superman: Dawn of Justice si celasse proprio Martian Manhunter. Zack tuttavia incontrò molte resistenze presso la Warner Bros, ma nemmeno paragonabili al muro di gomma sull'uso di Green Lantern! Ecco cosa racconta nell'intervista con GQ.

La solfa era: "E dove sono le battute? Perché non fai quello che chiediamo? Non abbiamo chiesto Martian Manhunter. Vogliamo la commedia. Leggerezza. Martian Manhunter non è divertente." [...] So che la gente dirà: "Oh, l'idea a Zack è venuta dopo", ma dicessero quello che vogliono. [...]

Comunque, nel finale c'era Green Lantern, ma mi hanno chiesto di non metterlo. [...] Forse non volevano che usassi il Green Lantern di John Stewart nel film. "Lo faremo noi". "Va bene, ma quando? Dopo potete scritturare chi volete, io scelgo il mio attore, voi il vostro, poi lasciamo che il pubblico decida chi è Green Lantern". [...] Ma ho potuto giocare su questo: "Okay, lo levo. Ma dovete lasciare che lo rimpiazzi con Martian Manhunter e mi dovete far girare la mia scena post-apocalittica." Perché erano due cose che non volevano fare. [...] La scena finale di Green Lantern l'avevo già girata, ma solo per le inquadrature di Ben Affleck. [...] Perciò nella scena finale definitiva ho messo Martian Manhunter al posto di Green Lantern, e a quel punto ho anche rigirato il controcampo di Ben.