Zack Snyder ha organizzato uno watch party de L'Uomo d'Acciaio: pronti per la festa?

News Cinema

L'appuntamento con il regista è il 20 maggio alle 8 di mattina per un commento in diretta streaming sul cinecomic con Henry Cavill.

Programmi per domattina, mercoledì 20 maggio, alle 8 in punto del mattino? Se la risposta è no, o se gli impegni sono trascurabili o procrastinabili, vi sarà data la possibilità di trascorrere un po’ di tempo in compagnia di Zack Snyder, certo non da soli, ma è meglio di niente, no?

Tramite il suo account Twitter il regista ha lanciato uno watch-party de L'Uomo d'Acciaio, il film su Superman con Henry Cavill uscito nel 2013. Nel messaggio si leggono anche parole di commento al periodo che stiamo vivendo: "Molti di noi stanno combattendo durante questo momento difficile. Ho pensato che potesse essere catartico ritrovarsi per uno watch party e festeggiare questo importante simbolo di speranza. Mandatemi le vostre domande. Risponderò ad alcune alla fine".

E veniamo alle istruzioni per l'uso. Come si fa a partecipare allo watch party? Bisogna avere una copia "virtuale" del film e quindi andare sul social Vero, dove Snyder, in diretta streaming, commenterà il cinecomic scena per scena.

A fine Marzo Zack Snyder ha organizzato un watch party per Batman v Superman, sempre su Vero. Gli accessi erano talmente tanti che il sistema è andato in crash e ci si è dovuti "spostare" su YouTube.

Ecco dove potete trovare L'uomo d’Acciaio in streaming.

Many of us are struggling during this difficult time. Felt it could be cathartic to come together now for a Man of Steel Watch Party and celebrate the ultimate symbol of hope. Submit some questions, I’ll answer a few after. #manofsteel #superman https://t.co/PdvGayTe7b pic.twitter.com/GMvIWyD4y4— Zack Snyder (@ZackSnyder) May 18, 2020