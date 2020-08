News Cinema

La celebre commedia dell'87 Tre scapoli e un bebè avrà un rifacimento targato Disney + di cui sarà protagonista Zack Efron non sappiamo ancora in quale ruolo.

Zac Efron si prepara a cavalcare per l'ennesima volta l'onda della popolarità in un remake targato Disney + di una popolarissima commedia anni '80: Tre scapoli e un bebè. Del film esiste già una sceneggiatura, scritta da un certo Will Reichel, mentre ancora non è stato trovato un regista.

Uscito nel 1987, Tre scapoli e un bebè vedeva protagonisti tre coinquilini rigorosamente celibi che si trovavano a fare da padri a una neonata di nome Mary misteriosamente recapitata di fronte alla loro porta di casa. A interpretare i papà per caso erano Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson, mentre la regia era di Leonard Nimoy. Con un incasso globale di 240 milioni di dollari a fronte di un budget di 11, il film era il remake della commedia francese Tre uomini e una culla ed ebbe un sequel (con gli stessi interpreti principali) che uscì nel 1990, guadagnò 71 milioni di dollari e portava la firma di quell'Emile Ardolino che conosciamo come il regista di Dirty Dancing. Si intitolava Tre scapoli e una bimba.

Non sappiamo quale dei tre personaggi principali toccherà in sorte a Zac Efron, che ha raggiunto il successo proprio grazie alla Disney (con la trilogia di High School Musical). Gli ultimi film in cui abbiamo visto l'attore sono Ted Bundy -Fascino criminale e Beach Bum -Una vita in fumo. Di recente Eron è stato protagonista di Zac Efron: con i piedi per terra, serie Netflix di documentari in cui, insieme all'imprenditore Darin Olien, gira per il mondo alla ricerca di stili di vita sostenibili.