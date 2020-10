Zack & Miri - Amore a... primo sesso: il film da vedere e commentare insieme venerdì 9 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Quando i soldi finiscono, per guadagnarne in fretta non resta che girare un film porno, come fanno Zack e Miri - Amore a... primo sesso. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 9 ottobre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 9 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia americana del 2011. Zack & Miri - Amore a... primo sesso è un film scritto e diretto da Kevin Smith che mette in scena una divertente premessa: se sei al verde e ti staccano luce e acqua, non ti resta che girare un film porno per guadagnare un po' di soldi velocemente. Seth Rogen e Rosario Dawson erano gli attori che Smith aveva in mente quando scriveva il copione, ma mentre il primo è effettivamente entrato nel progetto, la seconda era impegnata con le riprese del thriller Eagle Eye ed è stata sostituita da Elizabeth Banks. Per le scene in cui i due protagonisti cercano l'attrezzatura per le riprese del loro film, il regista si è ispirato alla sua personale esperienza quando ha girato il suo esordio low budget Clerks.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Zack & Miri - Amore a... primo sesso e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 9 ottobre alle 21:30.

In Zack & Miri - Amore a... primo sesso, i due personaggi principali Zack Brown e Miri Linky sono amici dai tempi della scuola e convivono sotto lo stesso tetto. Entrambi lavorano come commessi, ma fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, a pagare l’affitto e le bollette, tanto che a un certo punto gli viene staccata l’elettricità e anche l’acqua. A Zack viene in mente un’idea per guadagnare velocemente un bel gruzzolo di soldi: girare un porno insieme a Miki. Oltre ai problemi legati alla produzione del video, ossia trovare le attrezzature, creare il set e provinare altri attori, Zack e Miri devono capire come fare sesso insieme possa influenzare la loro amicizia. Dopo aver deciso di comune accordo di vivere la cosa da un punto di vista puramente professionale, i due amici iniziano le riprese. Ma ben presto si rendono conto che niente potrà più essere come prima.



Zack & Miri - amore a...primo sesso: il trailer italiano del film di Kevin Smith

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'illusionista.