Zachary Quinto, Quentin Tarantino e il punto su Star Trek

I fan di Star Trek sono un gruppo particolare: i vecchi trekkies sono i più attenti nel rilevare discrepanze e allontanamenti dalla Bibbia liberal della serie tracciata dal geniale Gene Roddenberry, mentre quelli nuovi si entusiasmano più facilmente per le variazioni. Comunque la si pensi, se c'è qualcosa che mette tutti d'accordo, pensiamo, è l'interpretazione di Zachary Quinto nel ruolo del personaggio più iconico, il signor Spock.

Proprio Quinto è tornato a parlare dei film, su cui aleggia anche lo spirito di Quentin Tarantino, che è attualmente presissimo dal suo nuovo e atteso film, Once Upon a Time in Hollywood, ma che ha dichiarato il suo interesse a partecipare alla saga con una storia alla sua maniera (e qui i vecchi trekkies hanno iniziato a tremare, mentre quelli che amano Star Trek e Tarantino non sanno bene cosa pensare).

Il problema è che Quinto è prontissimo a riprendere il ruolo reso immortale dal compianto Leonard Nimoy, ma, avverte, dovrà passare del tempo prima di rivedercelo. Il terzo sequel ad opera di Tarantino potrebbe farsi, ma non c'è niente di scritto ancora, mentre alla Paramount ci sono altre sceneggiature in fase di sviluppo. Per Quinto, Chris Pine e Zoe Saldana sarebbe il quarto film della serie. Queste le esatte parole di Zachary Quinto:

"Siamo tutti molto eccitati dall'idea di lavorare con Quentin su un film di Star Trek, ma so che Simon Pegg e Doug Jung stanno scrivendo una sceneggiatura e ci sono altri sceneggiatori (Patrick McKay e J.D. Payne, ndr) all'opera. Perciò non so quando accadrà".

Personalmente, non avendo amato Star Trek Beyond, speriamo che la scelta non ricada su Pegg e Jung, ma a quanto pare dovrà passare ancora un bel po' di tempo per cui chissà.