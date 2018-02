Zachary Quinto e Jon Hamm nel trailer del thriller psicanalitico Aardvark

Non sappiamo se, come noi, siate disposti a vedere qualsiasi film o serie tv con Jon Hamm e Zachary Quinto. Se è così, accoglierete con soddisfazione la notizia che i due attori appaiono insieme in Aardvark, un thriller psicanalitico in cui recitano al fianco di Jenny Slate.

Per la precisione, interpretano due fratelli (entrambi con dei capelli improbabili) di cui uno, Josh Norman (Quinto) è in cura dalla dottoressa Emily Milburton (Slate). E' un uomo introverso ed emotivamente instabile che soffre di allucinazioni. Ha un fratello che non vede da tempo, Craig, un famoso attore della tv (Hamm), che si trova di passaggio in città. Quando la dottoressa inizia una relazione con lui, scopre che forse non è il povero Josh quello veramente disturbato.

Vedendo il trailer sembra la solita pellicola di serie B, il classico "so bad it's good", ma la presenza dei due attori basta ad incuriosirci. Per la precisione, l'aardvark è un piccolo mammifero africano, l'oritteropo, o maiale di terra, l'animale che si vede alla fine del trailer (la cui rilevanza sulla trama non è dato sapere).

Presentato al Tribeca Film Festival, Aardvark, opera prima di Brian Shoaf, uscirà in America in poche e selezionate città il prossimo 13 aprile.