Zachary Levi sarà protagonista della commedia d'azione Spy Guys diretta da Jeff Tomsic

La New Line è entrata on trattative con Zachary Levi perché interpreti la parte principale in Spy Guys, commedia d’azione che sarà diretta da Jeff Tomsic (Prendimi!). La sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel. Il rapporto tra l’attore è la compagnia è più che buono dopo la realizzazione del successo Shazam! diretto da David F. Sandberg. Spy Guys infatti dovrebbe essere realizzato prima che Levi torni nel costume del supereroe per il sequel, dove in teoria dovrebbe scontrarsi con il Black Adam interpretato da Dwayne Johnson.

La storia della commedia d’azione vede protagonista una spia nello stile di Ethan Hunt e James Bond il quale per portare a termine una missione molto rischiosa è costretto a chiedere aiuto ai suoi ex-compagni di college, non esattamente le persone più affidabili quando si tratta di portare un lavoro a termine.

Lanciato dalla serie TV di culto Chuck, dove recitava insieme a Yvonne Strahovski e Adam Baldwin, Zachary Levi per il cinema ha recitato anche per due cinecomic della Marvel come Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok, dove interpretava il personaggio di Fandral.