Zachary Levi per il primo anniversario di Shazam! condivide un messaggio di speranza

News Cinema

Levi sul suo profilo Instagram pubblica una bella foto del supereroe e parla del sequel, sperando che lo vedremo presto.

In occasione dell'anniversario dell'uscita di Shazam!, Zachary Levi ha condiviso su Instagram una sua bella immagine nei panni del personaggio, chiaramente inspirata ai supereroi disegnati da Alex Ross, con un messaggio che dice:

Felice primo compleanno al "nostro piccolo film di supereroi che ce l'ha fatta". Sono davvero molto grato per tutto quello che questo ruolo ha portato nella mia vita, e dannatamente elettrizzato di infirlarmi di nuovo nella tuta, non appena saremo di nuovo pronti a rockeggiare. A tutti coloro che là fuori continuano a credere in noi e a sostenerci, grazie! E se non avete ancora avuto la possibilità di vedere Shazam, ora è una bella opportunità di provare a farlo e riempire la vostra vita di risate, amore e gioia.

Levi ha sempre e solo avuto parole d'amore per il film DC e per il personaggio, e nella sua speranza di rivestirne presto i panni trapela un messaggio positivo per un futuro che anche noi speriamo sia pieno di risate e felicità. E nell'attesa possiamo appunto rivederci il primo film.