Austin Abrams
Austin Abrams
Zach Cregger
Zach Cregger
Zach Cregger spiega come e perché Resident Evil sarà il suo La Casa 2

Daniela Catelli

Mentre Weapons continua a conquistare critica e pubblico, Zach Cregger è già concentrato sul suo film di Resident Evil, che sarà interpretato da Austin Abrams. E approfondendo l'argomento, prende un sequel celebre come esempio.

Zach Cregger spiega come e perché Resident Evil sarà il suo La Casa 2

Mentre Weapons continua a macinare successo e incassi, Zach Cregger è già da un po' concentrato sulla sua prossima impresa, che com'è noto sarà un film di Resident Evil con (evviva evviva) Austin Abrams, attore che proprio in Weapons ha dimostrato di cosa sia capace. Cregger ha già fornito qualche indizio sul suo modo di affrontare la saga videoludica, di cui il suo film, ancora senza titolo, sarà l'ottavo capitolo cinematografico (se non ricordavate fossero tanti, ci sarà un motivo...). Parlando con Rigger Movies, per altro, il regista, appassionato del gioco, ha detto di non averne visto nemmeno uno. E già questo fa ben sperare perché significa che, ancora una volta, porterà la sua visione originale al film. Parlando di quello che farà, Cregger ha tirato fuori un paragone illustre, che alza sicuramente le aspettative.

Zach Cregger su Resident Evil come il suo La casa 2

Parlando della sua visione per Resident Evil, Cregger ha detto: "Non somiglierà per niente a Barbarian o a Weapons. Sarà come un rock'em sock'em con cui io possa giocare (qua il regista fa riferimento al celebre gioco Mattel dei pugili sul ring, ndr), spegnere il cervello e fare un La casa 2... fare pazzie con la cinepresa. Austin Abrams sarà il mio protagonista. E' una storia bizzarra, folle e selvaggia. Il film segue una persona da un punto A a un punto B, come un viaggio in tempo reale, in cui ti inoltri sempre di più nelle profondità dell'Inferno. Ed è una lettera d'amore ai giochi, perché io amo quei giochi. Questa è una storia che avrei voluto scrivere anche se non avessi ottenuto i diritti, ma mi capita di avere a disposizione i personaggi di Resident Evil, perciò posso giocare in quel parco giochi. Lo faccio perché penso che questo film sarà fottutamente fantastico".

L'entusiasmo di Cregger per il progetto ci ha già contagiato, e soprattutto l'idea di un approccio originale alla storia, scritto da lui ma ambientato in quel mondo che ben conosce. In una recente dichiarazione a SFX Magazine il regista aveva dichiarato che il film non sarebbe stato "completamente succube della tradizione dei giochi, ma che piuttosto avrebbe provato a raccontare "una storia che suoni fedele all'esperienza che provi quando giochi". E, precisando che non ci saranno i soliti noti protagonisti, ha aggiunto "Fatemi dire una cosa: questo non infrange le regole del gioco. Io sono il massimo adoratore dei giochi, quindi racconto una storia che è una lettera d'amore per loro e segue le regole. Non racconterò la storia di Leon, perché è raccontata nei giochi e i fan già la conoscono". Il film di Resident Evil, scritto e diretto da Cregger, arriverà al cinema il 18 settembre 2026 e nel frattempo, se già non l'avete fatto, potete sempre vedere Weapons, per avere un'idea di quello che questo ragazzo è capace di fare.

