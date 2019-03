Zach Braff dirige The Secret Ingredients of Rocket Cola

L'indimenticabile protagonista di Scrubs, Zach Braff, si accinge a girare il suo quarto film come regista, dopo La mia vita a Garden State, Wish I Was Here e Insospettabili sospetti. Per la sua terza regia ha scelto una sceneggiatura Blacklist del 2014, scritta da Mike Vukadinovich, e intitolata The Secret Ingredients of Rocket Cola.

Protagonista sarà - forse - la lanciatissima Florence Pugh. Il film viene descritto come un'epica storia d'amore e si svolge in un luingo arco di tempo, seguendo la storia di due fratelli gemelli con personalità opposte, separati da piccoli, che vivono vite completamente diverse. Alla fine si ritrovano per salvare l'azienda della (misteriosa) Rocket Cola, nonostante amino entrambi la stessa donna.

Pugh è in trattative, appunto, per il ruolo, ma avendo in ballo anche Black Widow per la Marvel, la sua partecipazione dipende dalla velocità con cui Braff sarà in grado di mettere in produzione il suo film. Al momento infatti non si conosce una data di inizio delle riprese né i nomi degli attori (o dell'attore) protagonisti.

Come interprete, ritroveremo Braff nel film indipendente Percy, con Christopher Walken e Christina Ricci.