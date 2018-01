Zac Efron nei panni del serial killer Ted Bundy condivide la prima foto dal set

"Vi presento Ted". Così Zac Efron condivide su Twitter la prima foto in bianco e nero dal set di Extremely Wicked, Shockingly Violent, and Vile (titolo lunghissimo da exploitation che si spera verrà cambiato dopo la lavorazione), dove interpreta uno dei più sadici e terribili serial killer americani, Ted Bundy.

Dalle brillanti atmosfere del sottovalutato The Greatest Showman, Efron passa al primo ruolo veramente drammatico, cupo e difficile della sua carriera nel film diretto da Joe Berlinger.

Nel cast c'è anche John Malkovich nel ruolo del giiudice Edward Cowart, che nel 1979 lo condannò alla pena di morte, e Lily Collins in quello della sua ex ragazza, Elizabeth Koepfer, che dopo averlo difeso a lungo lo denunciò alla polizia. La storia, tratta da una sceneggiatura blacklist, è raccontata dal suo punto di vista.

Nonostante i sospetti, nessuno - lei per prima - avrebbe potuto immaginare che quel bel ragazzo sorridente, colto ed educato fosse in realtà uno dei criminali più sadici che il mondo aveva mai conosciuto, autore in meno di 20 anni di 30 omicidi confessati (probabilmente molti di più), di donne e ragazze attirate col trucco del braccio ingessato, violentate, torturate e uccise.

Per i suoi crimini - che sconvolsero l'America e che in un tentativo estremo di autodifesa lui attribuì all'influenza della pornografia violenta - Bundy morì sulla sedia elettrica alle 7 e 16 del 24 gennaio 1989. Il suo maggiolino Volkswagen, modificato per intrappolare le vittime, è esposto al National Museum of Crime & Punishment di Washington.

Zac Efron, con quel sorriso disarmante e l'aria innocua da bravo ragazzo potrebbe aver trovato nel personaggio il ruolo della sua vita. Speriamo di poterlo vedere presto nel film. Per ora, eccolo in un'immagine in cui posa per il tradizionale mug shot, la foto segnaletica.