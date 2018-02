Zac Efron ai margini in The Beach Bum, le foto

Zac Efron è nel cast di The Beach Bum, nuovo film del regista di Spring Breakers, Harmony Korine. Nel lungometraggio, che segue la vicenda di un vagabondo tossicodipendente interpretato da Matthew McConaughey, Efron porta sullo schermo un personaggio di nome Flicker, che incrocerà la sua strada con quella del protagonista. Stando alle foto diffuse su Twitter e che vi mostriamo qui sotto, anche Flicker è un carattere molto sopra le righe. Le fan di Efron sono già in fibrillazione per la star in versione "grimy", cioè "sudicia". Nel mondo reale, il "sudicio" di Zac Efron è comunque al massimo un'eleganza alternativa.

The Beach Bum dovrebbe essere distribuito nel corso dell'anno, e comprende nel cast anche Isla Fisher.





.@ZacEfron in Harmony Korine's stoner comedy The Beach Bum - I AM SO EXCITED FOR THIS! pic.twitter.com/lSc4d2hxGD — Angie (@nyefrongirls) 10 febbraio 2018