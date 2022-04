Z (Comme Z): il trailer originale dello zombie movie (da ridere) che aprirà il Festival di Cannes 2022

News Cinema

Diretto da Michel Hazanavicius e interpretato da Romain Duris e Bérénice Bejo, il film che aprirà il 75esimo Festival di Cannes è che è il remake di Zombie contro Zombie del giapponese Shinichiro Ueda.

È stata annunciata oggi la Selezione Ufficiale del 75esimo Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio prossimi.

Tra i titoli annunciati in programma c'è anche quello del film d'apertura di Cannes 2022, che verrà proiettato fuori concorso e che si intitola Z (Comme Z).

Diretto dal Michel Hazanavicius di The Artist, e interpretato da Romain Duris e Bérénice Bejo, il film è il remake del divertentissimo Zombie contro Zombie, il film sospeso tra comicità e orrorore, e tutto proteso verso il metacinema, diretto del giapponese Shinichiro Ueda nel 2017, che aveva ottenuto un grande successo in tutto il mondo.

La storia, anche in questo remake, è quella di una troupe cinematografica che sta girando un horror di serie Z in una grande fabbrica abbandonata, e che si trova a doversela vedere, oltre che con i problemi di budget e di dilettantismi vari, anche con una vera invasione zombie, che confonde realtà e rappresentazione davanti agli obiettivi degli operatori.

Questo è il trailer originale di Z (Comme Z):