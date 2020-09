Your Name: scelto il regista della versione live action!

News Cinema

Tre anni fa J. J. Abrams si è assicurato i diritti della versione dal vivo di Your Name, oggi apprendiamo che sarà Lee Isaac Chung ad adattare l'anime di grande successo.

Nel 2016 arrivava al cinema con enorme successo di pubblico l'anime di Makoto Shinkai Your Name, e l'anno successivo J. J. Abrams se ne assicurava i diritti per la Paramount e Toho con la sua Bad Robot Productions. In predicato di dirigere la versione live action c'era Marc Webb. Poi non se ne è saputo più niente fino a oggi, quando è stato annunciato che sarà invece Lee Isaac Chung a dirigere il film per lo Studio.

L'annuncio è il preludio di un'accelerazione nella produzione del remake dal vivo di una storia che ha conquistato milioni di spettatori. Your Name, che aveva incassato solo in Giappone più di 300 milioni di dollari, racconta di due liceali, Taki Tachibana e Mitsuha Miyamizu, il primo dei quali vive a Tokyo e la seconda nella cittadina rurale di Itomori e sogna di trasferirsi nella metropoli. I due scoprono di avere la capacità di abitare l'uno la mente dell'altra, mentre un disastro naturale minaccia di distruggere la loro vita. Partono quindi per incontrarsi e cercare di salvare il loro mondo.

Emily V. Gordon ed Eric Heisserer hanno scritto l'ultima stesura della sceneggiatura, Abrams e Genki Kawamura si occuperanno della produzione.