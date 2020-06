You Should Have Left: il trailer dell'horror alla Shining che riunisce Kevin Bacon e Amanda Seyfried!

News Cinema

David Koepp ha diretto l'horror psicologico You Should Have Left, con Kevin Bacon e Amanda Seyfried, già visti insieme in First Reformed. Del film, che esce on demand in America il 19 giugno, è appena uscito il trailer.

Dopo First Reformed di Paul Schrader, in cui tre anni fa hanno fatto scintille, Kevin Bacon e Amanda Seyfried sono tornati a lavorare insieme. Stavolta in un horror Universal/Blumhouse di cui vi mostriamo il trailer, You Should Have Left, ovvero "avreste dovuto andar via", che è un po' quello che dovrebbero fare e non fanno (per nostra fortuna) i protagonisti dei film di paura.

A dirigere gli attori è David Koepp, che nel 1999 aveva diretto proprio Kevin Bacon nel discreto Echi mortali. Questa la trama di You Should Have Left:

Theo Conroy (Bacon) è un uomo di successo di mezza età, il cui matrimonio con la moglie attrice Susanna (Seyfried), molto più giovane di lui, comincia a mostrare segni di cedimento, per via della riservatezza di lei e della gelosia e delle ombre del passato di lui. Nel tentativo di riparare la loro relazione, Theo e Susanna prenotano una vacanza in una bellissima, moderna e isolata casa nella campagna del Galles assieme alla figlia di sei anni, Ella (Avery Essex). Quello che inizialmente sembra un rifugio perfetto si trasforma in un incubo perfetto quando la presa della realtà di Theo inizia a disfarsi mentre sospetta che una forza sinistra nella casa sappia più di quanto lui e Susanna abbiamo rivelato, perfino l'uno all'altra.

Il film è tratto da un romanzo dell'autore tedesco Daniel Kehlman e prodotto da Jason Blum, Kevin Bacon e Dean O'Toole.