You Cannot Kill David Arquette: il trailer del doc che racconta della carriera nel wrestling di David Arquette

News Cinema

Lo sapevate voi che l'attore, noto soprattutto come il Dewey Riley della saga di Scream, è diventato un wrestler professionista?

Noto ai più per il essere il fratello di Patricia (e di Rosanna, Alexis e Richmond), David Arquette è l'attore americano che è stato lo sceriffo Linus della saga di Scream, nonché il protagonista di Mai stata baciata, Arac Attack - Mostri a otto zampe, e di numerose serie televisive.

Da qualche anno, Arquette (uno di quegli attori si cui conoscete tutti il volto, ma di cui magari non ricordate il nome) ha messo in pausa la sua carriera d'attore per dedicarsi quasi esclusivamente a un'altra sua passione: quella per il wrestling.

Dopo aver girato nel 2000 una commedia ambientata nel mondo della World Championship Wrestling, intitolata Ready to Rumble, Arquette si era già allora dedicato ai combattimenti, ottenendo un contestato titolo mondiale dei pesi massimi in quella federazione, nella quale poi è rimasto per un po' di tempo, più come alleggerimento comico delle serate che come lottatore vero e proprio.

Successivamente, nel 2010, è apparso in una serata di Raw, nella World Wrestling Entertainment, ma è dal 2018 che Arquette ha scelto di lasciare i set per salire sul ring dei circuiti indipendenti di wrestling.

Leggi anche David Arquette in Scream 5

La passione di Arquette per questa forma d'intrattenimento ha spinto una band alt-rock americana chiamata The Black Math a comporre un'ironica canzone dal titolo "You Cannot Kill David Arquette": e You Cannot Kill David Arquette è anche il titolo di un documentario che racconta l'impegno nel wrestling dell'attore americano.

Diretto da David Darg e Price James, il film avrebbe dovuto essere presentato al SXSW di quest'anno, poi sospeso a causa della pandemia: alla notizia della cancellazione del festival, Arquette ha tenuto una prima del documentario nel salotto di casa sua. Ora You Cannot Kill David Arquette si prepara a essere disponibile anche per un pubblico più vasto, con uscite previste in sala dove possibile e in digitale per la fine di agosto in territorio americano. In attesa di poterlo vedere anche da noi, possiamo gustarne assieme il trailer.

You Cannot Kill David Arquette: il trailer del documentario su David Arquette wrestler

You Cannot Kill David Arquette: la canzone dei The Black Math Experiment