Yorgos Lanthimos dirigerà un film tratto da Pop. 1280 di Jim Thompson

Non dorme certo sugli allori Yorgos Lanthimos, che con La Favorita sarà stanotte uno dei protagonisti della cerimonia degli Oscar. È stato infatti annunciato il suo prossimo progetto, e non si tratta stavolta, di una storia originale, ma dell'adattamento del romanzo del giallista Jim Thompson "Pop. 1280", anche noto come "Colpo di spugna".

E se il nome vi dice qualcosa è probabilmente perché Bertrand Tavernier ne ha diretto l'omonimo adattamento francese, Colpo di spugna, nel 1981, trasportando l'azione in una colonia francese dell'Africa.

Il romanzo del 1964 è ambientato in un luogo imprecisato del Sud degli Stati Uniti, in un'epoca databile al 1917 e racconta in prima persona la folle e genaile psicosi dello sceriffo di una piccola cittadina, con toni a tratti farseschi e ironici.

Sarà sicuramente interessante vedere cosa farà del materiale un regista interessante e originale come Lanthimos.