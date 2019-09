Yesterday: Danny Boyle e Richard Curtis ci raccontano in esclusiva il loro mondo senza Beatles

News Cinema

In queste esclusive interviste del film, regista e autore parlano della loro commedia Beatlesiana, del protagonista Himesh Patel e di Ed Sheeran.

Ricordate quando Massimo Troisi in Non ci resta che piangere spacciava per sua Yesterday dei Beatles per farsi bello con una donzella? La dolce Amanda Sandrelli, che viveva nel 1492, non poteva riconoscere l'imbroglio. Chissà se Richard Curtis, autore di classici della commedia inglese e di Yesterday diretto da Danny Boyle, che arriverà nei nostri cinema il 26 settembre, ha mai visto il film di Troisi e Benigni.



In questo caso, però, la situazione è più paradossale. Avete mai riflettuto su quanto le canzoni meravigliose dei Fab 4 abbiano influenzato la nostra vita? Bene, proviamo a pensare ad un mondo che in seguito a un misterioso incidente sembra non averli mai conosciuti e in cui l'unico a ricordarne l'esistenza e i celebri brani è un giovane musicista sfigato che aspira ad essere riconosciuto e che si ritrova in questa fortunata situazione, e avrete lo spunto di partenza del film, che ha nel cast anche Lily James ed Ed Sheeran.