Yes Day: il trailer ufficiale del film Netflix con Jennifer Garner e Edgar Ramírez

Un family movie diretto da Miguel Arteta, vi presentiamo in anteprima il trailer ufficiale di Yes day, film Netflix Original con Jennifer Garner e Edgar Ramirez.

Un’avventura per famiglie, proprio il genere che da tempo convince Jennifer Garner a tornare a recitare, o anche produrre, come succede in questo Netflix Original, Yes Day, di cui vi presentiamo il trailer ufficiale. Un family movie diretto da Miguel Arteta e Edgar Ramirez, al fianco di Jennifer Garner. Scritto da Justin Malen, basato sul libro di Amy Krouse Rosenthal, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix dal 12 marzo.

La trama di Yes Day

Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un'avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Il trailer ufficiale di Yes Day

Il manifesto key art di Yes Day