Yahya Abdul Mateen II è il nuovo Candyman

Variety dà la notizia che l'attesa di un nuovo Candyman è (quasi) terminata. In trattative per riprendere l'iconico ruolo che fu di Tony Todd in Candyman - Terrore dietro lo specchio, del 1992, tratto da un racconto di Clive Barker, c'è l'attore Yahya Abdul-Mateen II, che abbiamo visto di recente nel ruolo di Black Manta in Aquaman, ma anche in The Greatest Showman e nella serie The Get Down, e che è uno dei protagonisti di Noi, il nuovo film di Jordan Peele che produce questo reboot, diretto da Nia DaCosta.

La MGM è lo Studio dietro il film, che viene descritto come "un sequel spirituale" dell'originale. L'ambientazione sarà contemporanea e tornerà a quella zona di Chicago nota come Cabrini-Green, all'epoca del primo film degradata e abitata da afro-americani, mentre oggi è diventata dei quartieri più "in" di Chicago, con una popolazione benestante bianca. Sarà interessante vedere come questo influirà sulla trama.

La produzione di Peele enfatizzerà sicuramente gli aspetti più politici dell'originale: per i più giovani, Candyman è un uomo di colore torturato e ucciso per aver osato amare una donna bianca, che aspetta un figlio da lui. Per evocarlo nella sua spaventosa veste ultraterrena, dice la leggenda, basta pronunciare il suo nome cinque volte davanti allo specchio. Nel primo film l'azione prende il via quando una laureanda, nel suo studio delle leggende metropolitane, si imbatte in quella di Candyman.

Le riprese del reboot/sequel inizieranno in primavera e l'uscita nel cinema è fissata all 12 giugno 2020.