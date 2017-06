xXx avrà almeno un nuovo capitolo con Vin Diesel

Tripla X alias Vin Diesel tornerà con un nuovo sequel: se pensavate che xXx: Il ritorno di Xander Cage fosse stato un flop, dovete rifarvi un po' di conti. Il film di D. J. Caruso, secondo della saga interpretato da Diesel (perché la star di xXx2: The Next Level, lo ricordiamo, era Ice Cube), è stato in effetti un discreto flop negli Stati Uniti, dove ha portato a casa solo 44 milioni di dollari, e anche in Italia è stato abbastanza ignorato, nonostante nel nostro paese la serie di Fast & Furious registri sempre risultati economicamente spettacolari. Il ritorno di Xander Cage tuttavia ha portato a casa in tutto il mondo altri 302 milioni, grazie all'inaspettato botto nel mercato cinese, che ha contribuito al salvataggio con 164 milioni.





Perciò si continua. A finanziare e organizzare il prosieguo del ciclo sarà l'H Collective, un'azienda che solo da poco si è affacciata sul mondo dei blockbuster: rimane da verificare se la serie imboccherà la strada del racconto corale, come sembrava evidente proprio in Il ritorno di Xander Cage, che in extremis coinvolgeva nel gioco proprio Ice Cube, oltre a imbarcare tantissimi comprimari, scatenato Donnie Yen incluso.