Xavier Dolan gira Mattias & Maxine ed ecco le foto dal set!

Mentre deve ancora uscire, e soprattutto avere la sua première mondale al Toronto International Film Festival, The Death and Life of John F. Donovan, arriva la notizia di un altro film di Xavier Dolan che è attualmente in lavorazione. E arrivano, grazie al sito USA The Playlist che a sua volta ha "pescato" su Twitter, anche foto dal set, che mostrano l'autore di È solo la fine del mondo intento a dirigere, oltre a se stesso, un folto gruppo di attori.

Di Matthias & Maxine poco si sa, se non che è ambientato a Montreal, in Québec, e incentrato sulle vicende di una serie di ventenni. Accennando al progetto nel mese di gennaio nel corso di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Dolan aveva dichiarato la sua intenzione di parlare di vero amore e vera amicizia, di raccontare la sua generazione e di affrontare il tema dell'omosessualità. Il regista aveva inoltre definito il film un incrocio fra Tom à la ferme e Mommy. E a propostito di Mommy, nel nuovo film ci saranno i suoi protagonisti Antoine-Olivier Pilon e Anne Dorval. I due non saranno madre e figlio, o meglio lei sarà la mamma, mentre il figlio avrà il volto dello stesso Xavier Dolan.

Nel cast di Matthias & Maxine ci sono anche Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay. Nessuna notizia trapela sulla data d'uscita.