X-Men: Giancarlo Esposito potrebbe e vorrebbe essere il nuovo professor X nel reboot

Durante il weekend, facendo seguito a voci che circolano da un po', Giancarlo Esposito ha confermato un suo incontro coi vertici dei Marvel Studios per interpretare un personaggio importante. Sarà il professor X nel reboot di X-Men?

Giancarlo Esposito è un attore veterano del grande e del piccolo schermo, caro agli spettatori più giovani per la splendida interpretazione del villain di Breaking Bad e Better Call Saul, Gus Fring. Da tempo si rincorrono voci su una sua partecipazione in grande stile all'universo Marvel e adesso l'attore in persona ha confermato che ci sono stati dei colloqui in merito, durante il weekend, quando è apparso al Superhero Car Show & Comic Con di San Antonio, in Texas, rivelando di aver avuto un incontro coi Marvel Studios. Sarà lui il nuovo professor X nel reboot di X-Men? O quale altro ruolo potrebbe interpretare?

Giancarlo Esposito sul suo incontro con la Marvel

È presto per dire che Giancarlo Esposito è in trattative per un ruolo nel MCU, ma ci sono buone prospettive, a sentire quello che ha detto: "Non ho ancora lavorato per la Marvel ma sono stato in una stanza con loro e ci ho parlato". Questi, a suo dire, i personaggi per cui potrebbe essere considerati, e un suggerimento su quello che preferirebbe:

"Abbiamo parlato di Magneto, di Doctor Freeze (qua probabilmente l'attore si è confuso, ndr), del Dottor Destino e del professor X... sceglierne uno? Sceglierei qualcosa di po' diverso, ovvero, e lo dichiaro pubblicamente il Professor X".

Ora, non si sa se Esposito abbia semplicemente espresso la sua intenzione di ricoprire il ruolo lasciato vacante da sir Patrick Stewart in un prossimo reboot di X-Men, o se ci sia dietro qualcosa di concreto. Per vederlo c'è solo da aspettare. Sul versante televisivo, l'attore non ha mai fatto mistero del fatto che gli piacerebbe uno spin-off sul personaggio di Gus Fring. E certo a noi piacerebbe vederlo.