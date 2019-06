X-Men Dark Phoenix, poteva esserci Wolverine? Il regista ci spiega perché non ha forzato la mano.

Molti fan dell'universo Marvel si sono domandati se non fosse il caso di includere comunque per principio Wolverine in X-Men Dark Phoenix, in uscita domani 6 giugno nelle nostre sale. Certo, Hugh Jackman si è ritirato dal ruolo dopo Logan, ma Dark Phoenix si ascrive alla timeline di X-Men L'inizio e uno strappo alla regola forse si poteva fare. A maggior ragione se si pensa che questo lungometraggio chiude la quasi ventennale esperienza della Fox sui mutanti, dopo l'acquisizione della Disney e in previsione di un'integrazione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Secondo il neoregista nonché sceneggiatore pluridecennale della saga, Simon Kinberg, inserire Wolverine nel progetto non era invece un passo così scontato.

"Se uno conosce la vicenda di Dark Phoenix, è normale che voglia rendere onore alla storia d'amore tra Logan e Jean. Ma l'idea di Hugh Jackman, per quanto gli anni se li porti bene, con Sophie Turner... non suonava bene a me, come non suonava bene a nessun altro! [...]

Poi questa doveva essere la storia di Jean. Volevo dedicarmi interamente a questo concetto, non volevo correre il rischio di allontanarmi da Jean per attingere al pozzo del personaggio preferito dai fan. Volevo che questo film degli X-Men fosse un'esperienza molto diversa."