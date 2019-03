X-Men: Dark Phoenix, nuovo trailer internazionale, mentre New Mutants è appeso a un filo

X-Men Dark Phoenix sarà nelle nostre sale dal 6 giugno 2019, e possiamo mostrarvi un nuovo trailer internazionale del cinecomic corale di Simon Kinberg. Dopo la pubblicazione del primo trailer, accusato di contenere spoiler, la 20th Century Fox è corsa ai ripari, concentrandosi più sulle emozioni dei personaggi e concedendo leggermente più spazio alla villain di Jessica Chastain, ancora senza nome.

Aumentano nel frattempo le possibilità che Dark Phoenix possa essere l'ultimo atto in sala degli X-Men targati Fox, a quasi vent'anni di distanza dal primo X-Men. L'acquisizione degli asset cinematografici da parte della Disney è in corso, e il boss dei Marvel Studios Kevin Feige è già al lavoro sull'inserimento dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Sappiamo cosa state pensando: e New Mutants? Il cinecomic horror di Josh Boone sta passando le pene dell'inferno, piagato da reshoot interminabili che l'hanno già rimandato di oltre un anno: doveva uscire nella primavera del 2018 e ora persino la sua distribuzione americana il prossimo agosto (da noi il 15) è in forse. Alcune voci lo danno in probabile trasloco su un servizio di streaming (non Disney+, in quanto vietato ai minori, più gettonato Hulu). Nulla comunque è confermato.



X-Men: Dark Phoenix: Trailer Ufficiale Internazionale del Film - HD