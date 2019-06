Il weekend cinematografico in arrivo segna il debutto a livello mondiale di X-Men Dark Phoenix, ultimo atto della saga dei mutanti così come li abbiamo conosciuti sin dal primo X-Men del 2000 a cura della 20th Century Fox. Da domani 6 giugno nei cinema italiani, il film è l'adattamento del personaggio dei fumetti noto come Fenice Nera, un'entità cosmica capace di possedere corpi di creature particolarmente dotate come accade a Jean Grey. Quest'ultima è interpretata da Sophie Turner, fresca di finale di Game of Thrones, la quale anche qui si dedica con intensità a un personaggio destinato a chiudere l'era degli X-Men, prima che ne venga rinnovata una nuova in casa Disney.

Ritornano anche gli attori che hanno dato il volto alle versioni giovani dei mutanti negli ultimi capitoli: James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee e naturalmente Michael Fassbender alias Erik Lehnsherr alias Magneto. In Dark Phoenix troviamo Magneto con i suoi seguaci, in una sorta di esilio che gli garantisce una relativa pace quando un giorno arriva a fargli visita proprio Jean Grey in preda a un tormento interiore che solo lui può capire. Vale la pena sentire nel video qui sotto, attraverso le parole dello stesso Fassbender, a che punto della sua vita si trovi Magneto in questo film.



X-Men: Dark Phoenix: Magneto secondo Michael Fassbender - HD