X-Men Dark Phoenix, la cattiva Jessica Chastain in una clip

In X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno nelle nostre sale, Jessica Chastain interpreta la villain della situazione, anche se il film di Simon Kinberg non ha una divisione netta tra buoni e cattivi, vivendo di una zona grigia morale che ne costituisce anche il nucleo drammatico. Nella sequenza in italiano che vi mostriamo, il misterioso personaggio di Jessica trova l'ormai fuori controllo Jean Grey, interpretata dalla Sophie Turner del Trono di Spade: Jean non sa come porsi di fronte ai devastanti poteri che ha... contratto come una malattia. Come le viene fatto notare, ci sarebbe però la possibilità di usarli senza porsi troppi problemi morali, costruiti da un'inferiore e arretrata società umana...

Il cast del film comprende anche Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee.



X-Men: Dark Phoenix: Clip Italiana Ufficiale del Film "È una bella sensazione" - HD