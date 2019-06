X-Men Dark Phoenix: i supereroi vanno nello spazio in una clip in italiano del film

La storia di X-Men: Dark Phoenix, in programmazione nei cinema italiani, si ambienta negli anni 90 a circa una decina di anni di distanza dagli eventi di X-Men: Apocalisse e si focalizza sull'alter ego di Jean Grey, la celebre (per chi conosce il mondo dei fumetti Marvel) Fenice Nera. Si tratta di un'entità cosmica informe che vaga nello spazio in cerca di specie viventi da possedere per mettere in atto le sue volontà di distruzione o di creazione di pianeti. C'è dunque un motivo se nei primi minuti del film vediamo gli X-Men in una missione spaziale.

Il Governo degli Stati Uniti si rivolge al Professor Xavier, interpretato da James McAvoy, quando alcuni astronauti sono rimasti in avaria a bordo dello shuttle, poco oltre l'orbita terrestre. Come mostra la clip in italiano del film qui sotto, parte in soccorso degli astronauti un team formato da Quicksilver, Nightcrawler, Ciclope, Tempesta, Bestia, Jean Grey e Mystica, rispettivamente interpretati da Evan Peters, Kodi Smit-McPhee, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Nicholas Hoult, Sophie Turner e Jennifer Lawrence.



X-Men: Dark Phoenix: Clip Italiana Ufficiale del Film "Una nuova missione" - HD