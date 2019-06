X-Men Dark Phoenix: i primi momenti chiave dell'ultimo capitolo della saga

Con X-Men Dark Phoenix nelle nostre sale, è tempo di mostrarvi una clip tratta dal film di Simon Kinberg e interpretato da Sophie Turner (nel ruolo di Jean Grey, sulla quale ruota la vicenda), Jennifer Lawrence, James McAvoy e Michael Fassbender. In questa sequenza chiave, gli X-Men partono per un'inusuale missione spaziale, che sembra divertire solo Quicksilver, all'opera con le sue ultrasoniche capacità. Giunti sul luogo dell'incidente di cui devono occuparsi, i mutanti scoprono che è in corso una strana eruzione solare. Il modo in cui decideranno di gestire questa minaccia diventerà la premessa di una vicenda che scuoterà alle fondamenta la loro organizzazione... e il loro credo.

X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo della gestione Fox di questo ramo Marvel, che ora tornerà nell'alveo del Marvel Cinematic Universe dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Il prossimo New Mutants è da considerarsi ormai un ponte tra queste due gestioni, dato che uscirà comunque nel 2020 ma dopo reshoot più o meno estesi da eseguire in questo periodo.



X-Men: Dark Phoenix: Clip Italiana Ufficiale del Film "Una nuova missione" - HD