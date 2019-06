X-Men Dark Phoenix, i poteri di Jean Grey in una clip con Magneto

X-Men Dark Phoenix è appena sbarcato nelle nostre sale. Sappiamo che la storia del film s'incentra sulla trasformazione di Jean Grey (Sophie Turner) nella Dark Phoenix, un essere dotato di poteri ancora più devastanti rispetto a quelli di cui dispongo normalmente gli X-Men. Nella clip in italiano che vi mostriamo qui in basso, persino Magneto alias Michael Fassbender ha serie difficoltà nel contenere la furia di Jean: le movitazioni dietro alla sua rabbia hanno radici profonde, che spetterà ai suoi amici cercare di strappare. Non sarà semplice, anche perché gli stessi "buoni", nella storia cucinata dall'autore Simon Kinberg, hanno la coscienza piuttosto sporca.

Il cast del film comprende anche Jennifer Lawrence, James McAvoy, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee.



X-Men: Dark Phoenix: Clip Italiana Ufficiale del Film "È la battaglia finale" - HD