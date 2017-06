X-Men: Dark Phoenix, Evan Peters tornerà a interpretare Quicksilver

X-Men: Dark Phoenix aggiunge altri due tasselli al suo cast. I nomi principali di James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult erano stati già confermati. Adesso arriva la notizia che anche Evan Peters tornerà a vestire i panni del velocissimo mutante Quicksilver, personaggio che aveva già interpretato in X-Men: Giorni di un futuro passato e X-Men: Apocalisse. Da quest'ultimo capitolo torneranno anche Sophie Turner, Alexandra Shipp, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee. Qualche giorno fa avevamo dato notizia che Jessica Chastain sarà invece l'antagonista Lilandra.

Nel film, le cui riprese cominciano a Montreal proprio in questi giorni, comparirà anche Lamar Johnson, star canadese dello show The Next Step. Ancora non si sa con certezza quale ruolo sarà coperto dall'attore.

Come noto la novità di X-Men: Dark Phoenix è il cambio alla regia. Invece di Bryan Singer troviamo infatti Simon Kinberg dietro la macchina da presa. Per il produttore e sceneggiatore della serie si tratta dell'esordio alla regia.

Il film sarà ambientato negli anni '90 e uscirà nelle sale americane il 2 novembre 2018.