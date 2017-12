X-Men: Dark Phoenix, ecco le prime immagini del cinecomic con Jennifer Lawrence e Jessica Chastain

Mentre, come saprete, la parte teen della saga degli X-Men sta per prendere tonalità horror con New Mutants, i personaggi più noti e adulti della serie torneranno nei cinema a partire dal 2 novembre del 2018 con X-Men: Dark Phoenix, il tredicesimo film di questo fortunato franchise nonché il primo capitolo di una nuova trilogia.

Del film, che segna l'esordio dietro alla macchina da presa dello storico produttore di questa serie Simon Kinberg, sono state pubblicate, su Entertainment Weekly, delle prime foto ufficiali, che vedete in questa pagina.

Ispirato alla Saga di Fenice Nera scritta da Chris Claremont e disegnata da Dave Cockrum e John Byrne, X-Men: Dark Phoenix si ricollegherà direttamente agli eventi di X-Men: Apocalypse, che era ambientato nel 1992. Le vicende qui avranno inizio dieci anni dopo, con i mutanti di Charles Xavier impegnati in una missione spaziale che li vedrà confrontarsi con un'aliena di nome Lilandra (che sarà interpretata da Jessica Chastain) e con la nuova, complessa identità di Jean Grey, quella della Fenice Nera.

Nel cast sono confermati tutti gli interpreti principali: James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique), Nicholas Hoult (Beast), Sophie Turner (Jean Grey), Evan Peters (Quicksilver), Alexandra Shipp (Storm), Tye Sheridan (Cyclops) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler).