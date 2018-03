X-Men Dark Phoenix e New Mutants rimandati al 2019, ecco le ragioni

La 20th Century Fox ha spostato X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg dal novembre 2018 al febbraio 2019, mentre l'atteso spin-off horror New Mutants di Josh Boone slitta dal febbraio all'agosto 2019. Cosa sta succedendo? Qualcuno comincia ad aver paura: l'avvicinamento della Disney comincia a far danni? A quanto pare invece gli slittamenti sono tutti legati a problematiche interne ai lungometraggi. Questi terremoti sulla tabella di marcia non coinvolgono Deadpool 2, che invece arriverà sereno in sala questo 15 maggio.

Più leggere sono le problematiche relative a Dark Phoenix: le proiezioni di prova sarebbero state accolte molto bene, ma sono necessari alcuni reshoot (prassi comune per le major). Il problema è che tali reshoot coinvolgono un cast di stelle che, come sappiamo, si divide tra mille altri impegni: incastrare le nuove riprese con il carnet delle star si rivela problematico e la Fox è stata costretta allo slittamento.