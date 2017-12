X-Men Dark Phoenix, affiorano nuove immagini del cinecomic

Dovrebbe arrivare nell'autunno del 2018 nelle nostre sale X-Men: Dark Phoenix, che vedrà il personaggio di Jean Grey, ancora portato sullo schermo dalla Sophie Turner del Trono di Spade, trasformarsi nella pericolosa Dark Phoenix del titolo: costringerà il resto degli X-Men a prendere una decisione sul suo destino. Possiamo mostrarvi nuove foto del film, affiorate su Empire. Nelle immagini si notano Jessica Chastain (un'aliena mutaforma, villain della storia), Michael Fassbender (Magneto) e James McAvoy (Xavier).

Il lungometraggio segna il debutto alla regia di Simon Kinberg, da anni cosceneggiatore del ciclo: un debutto con l'amaro in bocca, dato che questo sarà l'ultimo atto della saga madre indipendente dalla Disney, che come sappiamo ha acquistato la maggior parte della Fox e sta quindi per far rientrare gli X-Men nell'alveo del Marvel Cinematic Universe. Non è comunque l'ultimo atto dei cinecomic Fox, perché ci aspettano ancora New Mutants (aprile) e Deadpool 2 (maggio).