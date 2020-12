Wrong Turn: ecco il trailer del reboot dell'horror!

News Cinema

Nella ripetizione dello slasher del 2003 Wrong Turn, di cui è uscito il trailer, i protagonisti imboccano di nuovo una strada sbagliata e letale. Nel cast anche Matthew Modine.

Forse qualcuno ricorderà l'horror del 2003 Wrong Turn, che ha avuto ben 5 sequel (direttamente in home video) e che riportò in auge all'inizio del nuovo secolo il genere slasher. Oggi il regista Mike P. Nelson è tornato sui luoghi del delitto per realizzarne un reboot/sequel di cui è appena uscito il trailer e che si intitola, come l'originale, Wrong Turn (anche per fare piazza pulita dei non eccelsi seguiti).

Il trailer sembra puntare a un prodotto di maggiore qualità: torna lo sceneggiatore del primo, Alan B. McElroy, e nel cast c'è anche Matthew Modine. Gli altri protagonisti sono Damian Maffei, Bill Sage, Emma Dumont, Valerie Jane Parker, Chaney Morrow e David Hutchinson.

Come dicono i cartelli nel trailer: nel 2003 ci avevano avvertito di non passare per i boschi, nel 2021 non abbiamo ancora imparato. In America il nuovo Wrong Turn uscirà al cinema in anteprima solo il 26 gennaio 2021.

La trama vede un gruppo di sfortunati amici diretti ad Harpers Ferry, in West Virginia, per passare un paio di giorni sul sentiero degli Appalachi. Ma passando per i boschi incontrano purtroppo per loro un gruppo chiamato "The Foundation", discendente degli assassini del primo film, che vivono sulle montagne fin da prima della Guerra Civile e non amano gli estranei. Nel consegue una carneficina.