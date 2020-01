Writers Guild Awards: Joker, Piccole Donne, 1917 e Storia di un matrimonio fra i candidati

News Cinema

Ecco l'elenco completo delle nomination ai premi del sindacato degli sceneggiatori USA.

Sono state annunciate le candidature ai Writers Guild of America Awards, che sono i premi del sindacato degli sceneggiatori USA alla miglior sceneggiatura originale, alla miglior sceneggiatura non originale e alla migliore sceneggiatura di un documentario. Non saranno riconoscimenti importanti come gli Oscar e i Golden Globe, ma ci permettono fare ipotesi sulle nomination agli Academy Awards, che verranno annunciate il prossimo 13 gennaio.

A contendersi i WGA Awards 2020 sono film di indubbia qualità, che tutti abbiamo apprezzato, che hanno vinto premi a importanti festival o che attendiamo con ansia.

Writers Guild of America Awards 2020: i candidati favoriti

Nella categoria Miglior Sceneggiatura originale sarà battaglia fra 1917 e Storia di un matrimonio, mentre in quella della Miglior Sceneggiatura non Originale, Joker dovrà vedersela soprattutto con Piccole Donne.

Ecco l'elenco completo dei candidati ai Writers Guild of America Awards.

Miglior Sceneggiatura Originale: le nomination

Miglior Sceneggiatura non Originale: le nomination

Miglior Sceneggiatura di un documentario: le nomination

Citizen K - Alex Gibney Foster - Mark Jonathan Harris The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley - Alex Gibney Joseph Pulitzer: Voice Of The People - Robert Seidman e Oren Rudavsky The Kingmaker - Lauren Greenfield

I Writers Guild of America Awards verranno assegnati il 1 febbraio.