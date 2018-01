Writers Guild Award: candidati The Shape of Water, Chiamami con il tuo nome, Get Out e I, Tonya

Sono state annunciate le nomination per i Writers Guild Award. I premi, alla loro settantesima edizione, saranno assegnati il prossimo 11 febbraio in simultanea all'Edison Ballroom di New York e al Beverly Hills Hilton di Los Angeles. Presentatori della serata Amber Ruffin (New York) e Patton Oswalt (Los Angeles).

Ecco i film candidati per la miglior sceneggiatura originale: Get Out (Jordan Peele), Lady Bird (Greta Gerwig), The Shape of Water (Guillermo Del Toro e Vanessa Taylor), The Big Sick (Emily Gordon e Kumail Nanjiani) e I, Tonya (Steven Rogers).

Per la sceneggiatura non originale sono invece in corsa Chiamami con il tuo nome (James Ivory), Molly's Game (Aaron Sorkin), The Disaster Artist (Scott Neustadter e Michael Weber), Mudbound (Dee Rees e Virgil Williams), Logan (Scott Frank e James Mangold).

Tre dei cinque candidati, precisamente Lady Bird, The Shape of Water e Molly's Game, sono in lizza anche per il Golden Globe per la sceneggiatura, dove se la vedranno con The Post e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Un po' di curiosità su queste nomination: Aaron Sorkin è alla sua quinta segnalazione e ha già vinto il premio per The Social Network (che gli fruttò poi anche l'Oscar). James Ivory è invece un esordiente, alla veneranda età di 89 anni. Complimenti Mr. James!

Lo scorso anno vinsero i premi Moonlight e Arrival, rispettivamente per la sceneggiatura originale e quella adattata.