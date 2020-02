Writers Guild Award a Bong Joon-Ho e Taika Waititi

News Cinema

Assegnati i premi della Writers Guild of America per le sceneggiature, gli ultimi prima dei BAFTA e degli Oscar.

Un altro importante riconoscimento di categoria è stato assegnato a Los Angeles. I premi della Writers Guild of America, o WGA, che vanno alle migliori sceneggiature dell'anno hanno visto trionfare due degli outsider più quotati e più criticamente apprezzati.

Il premio per la miglior sceneggiatura originale è andato a Bong Joon-Ho per Parasite, mentre quello per la sceneggiatura originale è stato vinto da Taika Waititi per Jojo Rabbit. Il premio per il documentario è andato invece ad Alex Gibney per il film HBO The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley.

Taika Waititi ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto assieme a Bong Joon-Ho dove, riferendosi alla forma del premio, scrive: "Due amici che hanno vinto code di balenotteri".

