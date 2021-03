Wrestlove - L'amore combattuto: dal 9 marzo su Chili il documentario su una coppia di wrestler italiani

News Cinema

Presentato a numerosi festival internazionali, arriva il 9 marzo in streaming su Chili il documentario di Cristiano De Felice con la prima coppia italiana di wrestler negli Stati Uniti.

Arriverà su Chili il 9 marzo - visibile oltre che in Italia in UK, Germania, Austria e Polonia, il documentario di Cristiano Di Felice Wrestlove - L'amore combattuto. Il film racconta la storia di Monica Passeri e Karim Bartoli, la prima coppia Italiana di wrestler negli Stati Uniti. Partiti dall’Italia, hanno frequentato a Troy, in Missouri, la più importante accademia di Wrestling – la Harley Race Wrestling Academy – che ha permesso loro di costruirsi una carriera internazionale.

Uno sguardo interessante su uno sport/spettacolo che ha molti seguaci anche nel nostro paese. Wrestlove è stato selzionato in molti festival, tra cui il Flaiano Film Festival, lo Sport Film Festival Palermo (Menzione Speciale); il Libero Bizzarri Award, il MoliseCinema, il Sulmona International Film Festival, l'Est Film Fest, il Catania Film Fest Gold Elephant World Award (Premio del pubblico) e il 10° Matera Sport Film Festival, oltre a vincere numerosi altri riconoscimenti.