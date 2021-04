Wrath of Man: il brutale nuovo trailer del film di Guy Ritchie con Jason Statham

News Cinema

Remake del film francese Le Convoyeur, Wrath of Man di Guy Ritchie si presenta in un nuovo trailer Red Band, brutale quanto basta.

Il nuovo film di Guy Ritchie apparentemente è privo di ironia. Wrath of Man è un action thriller in cui qualcuno è in cerca di vendetta. L'uomo in questione è un certo H, interpretato da Jason Statham, un formidabile tiratore d'arma da fuoco che un giorno, durante un tentativo di rapina al furgone blindato che sta proteggendo, lascia i colleghi a bocca aperta per le sue abilità nell'annientare la banda degli assalitori. Poco per volta scopriamo quale sia la motivazione dell'uomo, assetato di vendetta per l'uccisione di suo figlio.