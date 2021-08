Worth: Michael Keaton si batte per le famiglie delle vittime dell’11 settembre nel trailer del film

News Cinema

Uno dei prossimi gioiellini targati Netflix è un film ispirato a una storia vera che ha avuto luogo subito dopo l'attacco alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001. Intitolato Worth, vede protagonista un Michael Keaton che, a giudicare dal trailer appena uscito, ci regala una performance degna di un Oscar.

Worth, che ha avuto la sua anteprima all'ultimo Sundance Film Festival, narra la crociata dell'avvocato Kenneth Feinberg, che si batté per risarcire economicamente le famiglie che persero i loro cari durante la tragedia del World Trade Center. Un mese dopo l'attentato terroristico, Feinberg fu nominato Maestro Speciale del Fondo di Compensazione per le Vittime dell'11 settembre, destinate a ricevere 7 miliardi di dollari. Accanto a Michael Keaton troviamo Amy Ryan, Tate Donovan, Marc Maron, Laura Benanti e soprattutto Stanley Tucci, con cui il Batman di Tim Burton ha già diviso il set de Il caso Spotlight.

La sceneggiatura di Worth è basata sul libro biografico dello stesso Feinberg "What is Life Worth". Scritta da Max Borenstein (Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla vs. Kong), nel 2008 è finita nella black list. Nel 2018 è stata "ripescata", e il progetto è stato affidato prima a David Frankel e poi a una certa Sara Colangelo (Lontano da qui). Borenstein è anche fra i produttori del film, che dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming (almeno negli USA) il prossimo 3 settembre, quindi poco prima del ventesimo anniversario dell'11 settembre.

Ecco il trailer di Worth: