World of Wong Kar-wai: in un trailer, tutto lo splendore della filmografia di Wong restaurata in 4K

Con In the Mood for Love, che sarà tra gli eventi di rilievo del Torino Film Festival che si sta aprendo, e uscirà in sala quando possibile, sono stati restaurati anche tanti altri film del grande regista di Honk Kong, che negli Stati Uniti dovevano essere al centro di una rassegna itinerante diventata virtuale a causa della pandemia.

A vent’anni esatti dalla presentazione al Festival di Cannes - dove Tony Leung vinse il premio come miglior attore e Christopher Doyle, Mark Lee Ping Bin e William Chang un Gran Prix tecnico - In the Mood for Love, capolavoro di Wong Kar-wai, è stato restaurato in 4K, e dopo essere stata mostrata al Lumière Film Festival di Lione, curato dal delegato generale di Cannes Thierry Fremaux, il film sarà uno degli eventi di massimo rilievo dell'imminente Torino Film Festival, che si svolgerà in versione virtuale.

Allo stesso modo, la pandemia ha costretto quella che era stata pensata inizialmente come una rassegna itinerante a diventare un evento online: parliamo di un'iniziativa della statunitense Janus Films battezzata World of Wong Kar-wai, che offre al suo pubblico la visione di In the Mood for Love e degli altri film del grande regista di Hong Kong che Criterion Collection e L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna hanno restaurato in 4K: As Tears Go By, Days of Being Wild, Hong Kong Express, Fallen Angels e Happy Together.

Quello che vi mostriamo di seguito è il trailer promozionale della rassegna organizzata da Janus Films, nel quale i sensi potranno godere della bellezza delle immagini dei film di Wong Kar-wai, le loro atmosfere, le loro musiche e le luci dello straordinario Christopher Doyle.

World of Wong Kar-wai: il trailer

In the Mood for Love verrà presentato al Torino Film Festival il prossimo giovedì 26 novembre, alle 20.00. Ma, non appena sarà nuovamente possibile, il pubblico italiano potrà goderne la magnificenza sul grande schermo grazie a Tucker Film, che si è impegnata nel distribuirlo, così come porterà al cinema anche i restauri di Hong Kong Express, Fallen Angels e Happy Together.

Secondo Wong "In the Mood for Love non è tanto una storia d’amore quanto una storia che tratta delle condizioni in cui una vicenda sentimentale può svilupparsi. I protagonisti passano gradualmente dalla posizione iniziale di vittime, entrambi traditi dai rispettivi coniugi, a quella opposta, a loro volta di amanti. Non è quindi solo un film su una relazione extraconiugale, o sul matrimonio, bensì sulle condizioni che un amore si trova a vivere con il passare del tempo".

In the Mood for Love: il trailer della versione restaurata in 4K