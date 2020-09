World of Warcraft: in lavorazione un nuovo film tratto dal videogioco

News Cinema

Il videogioco amato e giocato da decine di milioni di appassionati in tutto il mondo presto dovrebbe tornare al cinema con un nuovo capitolo per esplorare un mondo di creature ferali e violente.

Notizia succulenta per i milioni di fan in tutto il mondo di World of Warcraft. È infatti in lavorazione un nuovo, secondo film ispirato al videogioco online fra i più celebri e giocati del mondo. Legendary Pictures sarebbe infatti già pienamente all’opera per la preparazione, anche se il primo film, Warcraft, non ottenne risultati roboanti, almeno negli Stati Uniti, mentre se la cavò meglio in altri paesi. Il regista, Duncan Jones, aveva già dichiarato come ci sarebbe stato ancora molto di quel mondo da esplorare in successivi capitoli.

Il materiale non manca di certo e i creatori della Blizzard non sembrano avere alcuna intenzione di rallentare la produzione di nuovi aggiornamenti per rendere sempre più articolato e complesso WOW, sperimentando anche degli effetti speciali davvero incredibili, tanto che l’esperienza nel campo sarà molto utile anche per il cinema. Vedremo presto di scoprire nuovi dettagli, quando si saprà qualcosa in più sul ritorno al cinema di World of Warcraft.