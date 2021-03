News Cinema

Woody Harrelson sarà il medico di Himmler nella storia vera The Man With the Miraculous Hands

Daniela Catelli di 31 marzo 2021

Oren Moverman dirige per la terza volta Woody Harrelson, stavolta nel ruolo del medico ebreo Felix Kersten, costretto a occuparsi della salute del gerarca nazista Heinrich Himmler e diventato eroe in The Man With the Miraculous Hands.