Woody Harrelson e lo spin-off su Han Solo: "E' il miglior Star Wars mai fatto"

Woody Harrelson, come sappiamo nel cast dello spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo (Alden Ehrenreich), si è sbilanciato in un'intervista con Collider, sostenendo che quello scritto e diretto da Chris Miller e Phil Lord possa essere il miglior film di Star Wars mai fatto. Su internet uno così lo definiresti un trollone, però siccome le parole vengono da quell'adorabile faccia da schiaffi di Harrelson, vi traduciamo pure quanto ha detto:

"Tutti i film della serie sono bellissimi. Ma qualsiasi film è buono tanto quanto il suo regista, o registi, in questo caso. Ho una sensazione. Se guardate a tutti questi film, soppesate ciascuno di questi film, ci sono tante cose fortissime, ma magari uno non regge molto nella sceneggiatura, quell'altro per gli attori, quell'altro per la regia. Questo ha grandi attori, grandi registi, un grande copione, sento proprio che stiamo facendo il migliore."