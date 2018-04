Woody Harrelson è il serial killer Carnage in Venom

In Venom è Tom Hardy ad interpretare il personaggio che dà il titolo al film. Questo lo sappiamo, come sappiamo che del cast fanno parte anche Michelle Williams, Riz Ahmed e Woody Harrelson. Avendo capito inoltre qualche tempo fa che la sceneggiatura del film è basata sulle collane di fumetti Venom: Lethal Protector e Planet of the Symbiotes, non era difficile intuire quale personaggio avrebbe incarnato Woody Harrelson. Un sito americano dà per certa la notizia che l'attore interpreterà Cletus Kasady, alias Carnage, che appare nella seconda collana sopra citata.

In questo film Venom non è un cattivo da sconfiggere e, a quanto pare, di Spider-Man non ci sarà proprio traccia. Venom è piuttosto un antieroe come Deadpool, forse non con la stessa folle ironia, che dovrà vedersela con un cattivo vero come Carnage. Il personaggio di Woody Harrelson nei fumetti è nientemeno che un temibile serial killer, anche lui come Venom infettato da un simbionte alieno. Con quel parassita a dominarlo, Carnage ha un solo scopo: uccidere tutto e tutti. Il film diretto da Ruben Fleischer uscirà nelle sale il prossimo 4 ottobre.