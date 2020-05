Woody Allen risolleva i botteghini coreani con Un giorno di pioggia a New York

News Cinema

Lontano dal moralismo neomaccrtista che impera negli Stati Uniti, Un giorno di pioggia a New York risolleva le sorti dei cinema appena riaperti della Corea del Sud.

Noi siamo nel pieno della Fase 2, ma quando i cinema italiani saranno messi nelle condizioni di riaprire, ancora non si sa.

Nel frattempo arrivano segnali incoraggianti dall'altra parte del mondo: dalla Corea del Sud, un paese che, come più volte abbiamo sottolineato, non solo ha un'industria cinematografica molto florida (Parasite avrebbe dovuto rendere chiaro il punto a tutti), ma dove il pubblico frequenta molto le sale.

Con molta cautela, le autorità sudcoreane hanno autorizzato negli ultimi giorni le riaperture delle scuole e di molte attività commerciali, tra cui i ristoranti e, appunto, i cinema.

E, al suo debutto nel paese asiatico, a risultare primo al botteghino è stato Un giorno di pioggia a New York, il bellissimo ultimo film di Woody Allen, quello che negli Stati Uniti è stato boicottato da Amazon e dalle sale per via della pesantissima campagna messa su contro il regista dal clan Farrow, per via delle solite accuse cui Allen ha più e più volte risposto (l'ultima attraverso la sua sensazionale autobiografia, "A proposito di niente").