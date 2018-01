Woody Allen rilascia un comunicato in risposta alle accuse (non nuove) di Mia e Dylan Farrow

I fatti sono noti. Da quando, con un'inchiesta del New York Times e con un lungo articolo sul New Yorker firmato da Ronan Farrow sono emerse le tante accuse al produttore Harvey Weinstein, si è scatenato un'effetto valanga di accuse e rivelazioni relative ad abusi da parte di numerose donne (del mondo del cinema e non, americane e non) che ha portato alla creazione di movimenti come Time's Up e #metoo.

A rivedicazioni sacrosante e accuse incontestabili, se ne sono poi aggiunte nei mesi altre, meno chiare, o perlomeno molto più controverse: l'ultimo esempio è quello che ha visto sul banco mediatico degli imputati il comico Aziz Ansari.

Parallelamente, Mia e Dylan Farrow sono nuovamente tornate alla carica contro Woody Allen, riportando al centro del dibattito pubblico le accuse di molestie rivolte a Dylan a Woody Allen, relative agli anni in cui lei era bambina e Farrow e Allen erano ancora impegnati in una relazione.

Allo stesso tempo, numerose attori e attrici - da Mira Sorvino a Rebecca Hall, passando per Ellen Page e Greta Gerwig, e Timothée Chalamet, che è protagonista del nuovo film del regista, ancora indedito - hanno espresso rimorso per aver lavorato con Allen, e in alcuni casi hanno deciso di donare a Time's Up i proventi del lavoro nei film che hanno girato con lui.

Quella di Alec Baldwin è stata una delle poche voci fuori dal coro: l'attore ha definito "tristi" e "ingiuste" queste prese di posizione.

Oggi Woody Allen ha deciso di diramare un comunicato di risposta a queste polemiche, che vi riportiamo qui di seguito:

Quando queste accuse sono emerse per la prima volta più di venticinque anni fa, sono stato oggetto di scrupolose investigazioni da parte della Clinica per gli abusi sessuali sui bambini dell'Ospedale di Yale-New Haven e dal Dipartimento per il welfare dell'infanzia dello Stato di New York. Entrambi hanno portato avanti le indagini per diversi mesi e hanno concluso indipendentemente l'una dall'altro che non vi era stata alcuna molestia. Al contrario, hanno scoperto probabile che una bambina vulnerabile fosse stata istruita a raccontare la storia da sua madre, arrabbiata, nel corso di una separazione litigiosa.

Moses, il fratello maggiore di Dylan, ha dichiarato di aver visto sua madre fare esattamente quello: istruire implacabilmente Dylan, cercare di convincerla che suo padre era un pericoloso predatore sessuale. Sembra che abbia funzionato e, tristemente, sono sicuro che Dylan creda veramente in quello che dice.

Ma anche se la famiglia Farrow sta cinicamente usando l'opportunità offertale dal movimento Time's Up per ripetere queste accuse infondate, ciò non le rende oggi più vere di quanto non fossero in passato. Non ho mai molestato mia figlia, e tutte le investigazioni si sono concluse un quarto di secolo fa.

Woody Allen.