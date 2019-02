Woody Allen prepara il nuovo film in Spagna, per l'etichetta Mediapro

Woody Allen riparte. Mentre il movimento #metoo lo ha di fatto radiato dal mercato americano, con l'ultimo A Rainy Day in New York mai distribuito (oggetto anche di un contenzioso del regista con Amazon), Allen sta lavorando in Spagna sulla preproduzione del nuovo lungometraggio, prodotto dalla spagnola Mediapro. L'azienda aveva già cofinanziato Vicky Cristina Barcelona e Midnight in Paris. L'autore avrebbe già effettuato dei sopralluoghi a San Sebastián. Rimane la curiosità di vedere chi reciterà nel lungometraggio: scommetteremmo su attori attori europei che non abbiano timore di esporsi alla giustizia della rete (americana, essenzialmente).

L'opinione pubblica è ben agguerrita negli States nel rinfacciare ad Allen il presunto reato di violenza sessuale su sua figlia Dylan, all'epoca di 7 anni, episodio risalente a oltre 25 anni fa, che generò già scandalo all'epoca, tra indagini e processi. Episodio sempre fermamente negato da Allen, che si sottopose anche alla macchina della verità.

Date le circostanze, Mediapro ha giustificato la sua decisione come segue:

"Abbiamo un rapporto decennale col sig. Allen e, come per tutti i progetti che produciamo, giudichiamo un autore dal suo lavoro. Tutti i nostri progetti hanno una personalità distintiva, e sosteniamo tutti i tipi di idee e voci artistiche, rimanendo determinati sulla produzione di prodotti creativi e ben definiti per il pubblico internazionale".